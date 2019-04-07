الحركة الأسيرة تقرر تأجيل الإضراب إثر "تطور المفاوضات"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مكتب إعلام الأسرى، مساء اليوم الأحد، أن الحركة الوطنية الأسيرة قررت تأجيل البدء في خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام، على ضوء ما وصفه بـ"تطور المفاوضات" مع مصلحة سجون الاحتلال.
وأكد المكتب الإعلامي أن جلسات المفاوضات لا زالت جلسات مستمرة، وأوضح أنه تم تمديد الجلسات لساعات إضافية "على طريق تحقيق مطالب الأسرى".
وكان المكتب قد كشف في وقت سابق، اليوم، أن جهودا حثيثة تبذل لتجنب خطوة دخول الأسرى في إضراب جماعي عن الطعام وأن مفاوضات مكثفة بين ممثلي الأسرى من جهة، وإدارة سجون الاحتلال، من جهة أخرى، تجري في هذه الساعات للخروج بقرار نهائي.
وكان المكتب قد لفت إلى إن الحركة الأسيرة "ستعلن عن آخر التطورات حول قرارها الدخول في الإضراب أو تجنب ذلك بعد الساعة الخامسة من عصر اليوم الأحد".
ولاحقًا تم الإعلان عن قرار الحركة بتأجيل خطوة الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، لما وصفته بـ"تطور المفاوضات"، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
وكان من المقرر أن تخوض نخبة من قيادات الحركة الأسيرة، اليوم، إضرابا مفتوحا عن الطعام، ينضم إليهم فيه عشرات الأسرى لاحقًا؛ وذلك رفضا لممارسات إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، من تركيب أجهزة تشويش مسرطنة واعتداءات متكررة وعمليات قمع متواصلة وحرمانهم من الزيارة والعقوبات التي تراكمت مؤخرا على العديد من الأسرى.
وتأتي خطوة الإضراب عن الطعام في ظل تهديدات الاحتلال وقادته السياسيين بالإمعان في فرض العقوبات على الأسرى، وانتهاك حقوقهم، بعد تحويل معاناتهم إلى مادة دعائية خلال الحملات الانتخابية التي وصلت إلى أوجها مع اقتراب انتخابات الكنيست المقرر إجراؤها بعد غد، الثلاثاء.
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