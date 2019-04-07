دورة لدعم صاحبات الأعمال الناشئة في الدول العربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة

تعلن منظمة المرأة العربية عن عقد دورة تدريبية ضمن برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة لعام 2019 بعنوان “دعم صاحبات الأعمال الناشئة في الدول العربية وذلك في سلطنة عمان في الفترة من 23-25 نيسان (أبريل) 2019.

شروط المشاركة

تفتح منظمة المرأة العربية باب المشاركة لبعض المشاركات من الدول العربية من صاحبات المشاريع الصغيرة والناشطات في مجال متصل في مؤسسات المجتمع المدني، لحضور الدورة.

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طريقة التقديم

على الراغبات في المشاركة بالدورة ملء استمارة طلب الاشتراك في الدورة، وإرسالها إلى الإدارة العامة للمنظمة على البريد الإلكتروني: [email protected] في موعد أقصاه 10 نيسان (أبريل) 2019، ليتسنى للمنظمة تسهيل حصول المشاركات على تأشيرة سلطنة عمان.

آخر موعد للتقديم: 10 نيسان (أبريل) 2019.

لتحميل طلب المشاركة، اضغطوا هنا.