دعوة للتقديم: أمي سمكة

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة

"عادت زوجةُ لوط إلى الحياة، في فعلٍ مناهض للنُظُم الإلهيّة، وبدأت في التحوّل مباشرةً. رحلتْ عن العالم، لكنها، بغرابةٍ، ما تزال فيه. "أمي سمكة" هي مجموعة بحثيّة تجريبيّة، فقد للنساء و جميع الأشخاص الذين يعرفون انفسهم كنساء، تقودها باراستو أنوشابور.



موعد الورشة

تقام الورشة أيامَ الاثنين في الفترة ما بين 29 نيسان حتى 1 حزيران 2019.

عن الورشة

أثناء هذه الجلسات، سوف ننظر من خلال عيون زوجة لوط، كما لو أنها منصّة ثابتة للمشاهدة، وهي تشكيل من الصخر الملحيّ يقع أعلى تلّةٍ بالقرب من غور الصافي، يطلّ على البحر الميّت. من خلال القراءة، والكتابة، وزيارة الموقع، سوف نسأل أنفسنا عمّا حدث لزوجة لوط، وعمّن يمتلك رواية ما رأتْه؟

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معًا، سوف نحتفي بفعلتها العابثة ونستمّر بالنظر على البحر الميت وعلى امتداد نهر الأردن، متدارسين بيئة حقيقيّة أمامنا وصورتها الأسطوريّة، عند حدٍّ جيوسياسيٍّ مدجّجٍ بالعسكر وذي أهميّة رمزيّة متعددة الطبقات. باحثين عن لحظات تحرّر كامنة عند منطقة نزاعٍ وتوتّر، وعند بنىً تحتيّةٍ للسياحة.

جميع الجلسات مجّانيّة وستكون في مؤسسة م م أ غ. أما القراءات فستكون بالعربية والإنجليزية مع نقاشات بالإنجليزية.

إن كنت مهتمًّا في المشاركة، يُرجى إرسال تعريف بسيط بك، مع رسالة قصيرة تعبّر عن سبب اهتمامك إلى البريد الإلكترونيّ التالي: [email protected]

آخر موعد للتقديم 22 نيسان (أبريل) 2019.

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