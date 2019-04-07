نجم برشلونة يحسم وجهته المقبلة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن أحد نجوم برشلونة الإسباني اقترب من الرحيل عن قلعة "كامب نو"، لصالح الانتقال إلى الدوري الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة، ينوي الانتقال إلى السيدة العجوز، إذا انتهت علاقته بالبارسا في الموسم الحالي.

وأشارت إلى أن راكيتيتش أبلغ يوفنتوس بموافقته على الانتقال إلى صفوفه، مفضلًا السيدة العجوز على عرض إيطالي آخر من إنتر ميلان.

وأوضحت أن اللاعب الكرواتي ينتظر الحصول على عقد محسن من برشلونة، لكن الأمر بات صعبًا بعد أن تعاقد البارسا مع الهولندي فرينكي دي يونغ من أياكس.

يذكر أن العديد من التقارير أكدت أن إدارة برشلونة تخطط لبيع راكيتيتش، ولكن المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي يتمسك باستمرار اللاعب الكرواتي.