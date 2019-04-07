إيران: الجيش الأميركي لن يرى الاستقرار بتصنيف الحرس الثوري إرهابيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، اليوم الأحد، بأنه في حال صنفت الولايات المتحدة الحرس الثوري ضمن قائمة الإرهاب، فإن الجيش الأميركي لن يرى الاستقرار في غرب آسيا.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن جعفري قوله، ردا على أنباء بأن الولايات المتحدة ستقدم على خطوة محتملة بإدراج قوات الحرس الثوري ضمن قائمة الإرهاب، إنه "في حال ارتكابهم مثل هذه الحماقة، فسوف لن يرى الجيش الأميركي وقواتهم الأمنية في منطقة غرب آسيا الاستقرار الذي يحظون به اليوم".

وأضاف جعفري حول رد الحرس الثوري المحتمل، أنه "لو ارتكب الأميركيون مثل هذه الحماقة وعرّضوا أمننا القومي للخطر فإننا، ووفقا لسياسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سنقوم بتفعيل إجراءات الرد بالمثل ونجعلها في جدول أعمالنا".

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وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على شبكة شركات وأشخاص في إيران وتركيا والإمارات، قالت إنها تساعد في جمع مليارات الدولارات لتمويل عمليات الحرس الثوري الإيراني.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، نهاية الشهر الماضي، على قائمة سوداء 25 شخصا وكيانا، منهم شركات وهمية في الدول الثلاث، تعمل نيابة عن الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع الإيرانية لجمع أموال لأنشطتهما.

ومن بين المؤسسات المستهدفة بنوك ومؤسسات مالية أخرى، منها بنك أنصار وأطلس للصرافة وشركة أطلس الإيرانية. وتندرج العقوبات في إطار حملة تشنها واشنطن لحمل طهران على التفاوض على اتفاق شامل لإنهاء برامجها النووية والصاروخية.