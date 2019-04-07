مدرب الفريق الطيراوي: سننافس بقوة للوصول إلى البلاي أوف العلوي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ينافس النادي الرياضي الطيرة على احتلال أحد المراكز الخمسة الأولى، ضمن دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.
ويحتل الفريق الطيراوي المركز السادس بترتيب لائحة الدوري، وهو يبتعد بفارق نقطة واحدة عن المركز المؤهل للبلاي أوف العلوي.
وقال مدرب النادي الرياضي الطيرة، محمد سمارة، في حديث لـ"عرب 48"، إن "اللاعبين قدموا أداء رجوليا في المباراة الأخيرة، لكن واقعة طرد لاعبين بالبطاقة الحمراء أثرت على مجريات اللعب وتسببت بخسارتنا للمباراة".
وأضاف أن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباراة الخارجية المقبلة أمام هبوعيل كوكب أبو الهيجاء، وبدورنا سنبذل قصارى جهدنا من أجل العودة بالنقاط الثلاث حتى نحافظ على آمالنا بالانخراط في البلاي أوف العلوي".
وأشار إلى أن "الفريق عانى على مدار الموسم من الإبعادات ولعنة الإصابات، ولولا ذلك لكان فريقنا اليوم ينافس على الصعود إلى مستوى الدرجة الممتازة، كوننا كنا ندا قويا لكافة الفرق في الدوري".
وأكد أن "مهمة الالتحاق بأحد المراكز الخمسة الأولى صعبة ولكنها ليست مستحيلة في الوقت نفسه، وأنا على ثقة باللاعبين سعيًا نحو تحقيق هدفنا".
وختم سمارة بالقول "من هنا أدعو الجماهير لمواصلة دعمنا والتكثيف منه، وكلنا أمل بأن نكون عند حسن ظنهم مع نهاية الموسم".
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