"إنطلق" تبحث عن مصمم جرافيك محترف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - "إنطلق" وهي وكالة التسويق الرقمي مقرها رام الله، تبحث عن مصمم جرافيك. سيكون مصمم الرسوم مسؤولًا عن إنشاء تصميمات رائعة للمحتوى للقنوات عبر الإنترنت وغير المتصلة ، والتفكير في طرق جديدة لجعل التصميمات فريدة وتحقيق أفضل النتائج. الوصف الوظيفي بناء مفاهيم التصميم والحملات بالتعاون مع فريقنا الإبداعي.

قم بإنشاء تصميمات لكل من القنوات غير المتصلة وعبر الإنترنت ، مع التركيز على الوسائط الاجتماعية. Advertisements متطلبات العمل سنتين أو ثلاث سنوات من الخبرة بالحد الأدنى القدرة على التعلم الذاتي و الحكم الذاتي. بكالوريوس تصميم الجرافيك أو مجال ذي صلة. خبرة في أدوات التصميم (Illustrator ، Photoshop ، InDesign وما إلى ذلك). تجربة في Premiere / After Effects هو زائد. خبرة في تخصصات التصميم والاهتمام بالتفاصيل. آخر موعد للتقديم: 14 نيسان (أبريل) 2019.

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