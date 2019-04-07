"إنطلق" تبحث عن مصمم جرافيك وملتيميديا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة "إنطلق" تبحث، وهي وكالة للتسويق الرقمي، عن متخصص في الوسائط المتعددة ومصمم جرافيك، يتمتع بخبرة كبيرة في مجال التسويق والإعلان، لإنتاج رسوم متحركة عالية الجودة ومقاطع فيديو ورسوم متحركة. يطلب من المتقدمين تقديم عينات العمل، واجتياز الاختبارات. Advertisements المسؤوليات العمل مع فريقنا من المتخصصين في التسويق والمسوقين الرقميين لإنشاء محتوى رائع يلبي احتياجات وتوقعات العملاء ويتجاوزها. إنتاج مقاطع فيديو متحركة (Motion Graphics) لمنصات الوسائط الاجتماعية ومواقع الويب والمنافذ التقليدية ، بالإضافة إلى تحرير مقاطع الفيديو. بناء مفاهيم التصميم وتصميم الحملات الإبداعية للوسائط الرقمية والتقليدية.

المؤهلات المطلوبة خبرة واسعة في الأدوات المتعلقة بالفيديو ، بما في ذلك: Adobe After Effects و Adobe Animate و Adobe Premiere. خبرة واسعة في أدوات التصميم: Adobe Photoshop و Adobe Illustrator و Adobe inDesign. خبرة في تخصصات التصميم والاهتمام بالتفاصيل. لاعب فريق ، المتعلم الذاتي وقيادته الذاتية. الراتب المتوقع: 1200 دولار - 1500 دولار (على أساس المهارات والخبرات). آخر موعد للتقديم: 13 نيسان (أبريل) 2019.

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