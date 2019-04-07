دعوة للمشاركة في تدريب على مناهج حفظ التراث

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
عن الفرصة
تدعوكم جامعة بيت لحم/ معهد الشراكة المجتمعية للمشاركة في دورة تدريبية لمدة 6 أيام في الأردن حول أفضل الممارسات في مجال الحفاظ على التراث والحفاظ عليه.
سيحضر التدريب 40 جهة فاعلة فلسطينية رئيسية تعمل في مجال التراث والقطاعات الأخرى ذات الصلة التي تتراوح أعمارهم بين 25 و 50 عامًا. يتم تنظيم التدريب في إطار المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي "تراثي! هويتي!"
آخر موعد للتقديم: 14 نيسان (أبريل) 2019.
للمزيد من المعلومات، وطلبات المشاركة، يرجى مراسلة: [email protected]
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