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دعوة للمشاركة في تدريب على مناهج حفظ التراث

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القدس - بواسطة محمد عز العرب -  

عن الفرصة

تدعوكم جامعة بيت لحم/ معهد الشراكة المجتمعية للمشاركة في دورة تدريبية لمدة 6 أيام في الأردن حول أفضل الممارسات في مجال الحفاظ على التراث والحفاظ عليه.

سيحضر التدريب 40 جهة فاعلة فلسطينية رئيسية تعمل في مجال التراث والقطاعات الأخرى ذات الصلة التي تتراوح أعمارهم بين 25 و 50 عامًا. يتم تنظيم التدريب في إطار المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي "تراثي! هويتي!"

 

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آخر موعد للتقديم: 14 نيسان (أبريل) 2019.

 

 للمزيد من المعلومات، وطلبات المشاركة، يرجى مراسلة: [email protected]

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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