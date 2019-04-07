بدء استقبال طلبات لمشاركة قصة تعلم ملهمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة

تمثّل مؤسسة التعاون الدولي التابعة للجمعية الألمانية لتعليم الكبار مصالح ما يقرب من 900 مركز لتعليم الكبار، وجمعياتها المحلية، وهي أكبر مزودي التعليم الإضافي (خارج أطر التعليم الأكاديمية والمهنية الرسمية) في ألمانيا. بصفتها المنظمة المهنية الرائدة في مجال تعليم الكبار والتعاون الإنمائي، تلتزم المؤسسة بدعم التعلم مدى الحياة وتوفر دعمًا عالميًا لإنشاء وتطوير بنىً وهيكليات مستدامة لتعليم الشباب والكبار.

ماذا نقصد بتعلم وتعليم الكبار؟

عند الحديث عن تعلم وتعليم الكبار فإننا نقصد كل نشاطات التعلم غير النظامية (الفردية/ المجتمعية/ الشعبية) التي ينضم إليها الأشخاص في مجالات مختلفة ولأهداف مختلفة مثل:

التعلم الهادف إلى تطوير الذات، تنمية موهبة، أو تعزيز ممارسة هواية. التعلم من أجل مساندة وتطوير العلاقات الأسرية، العلاقات بين الأمهات والآباء وأبنائهم، العلاقات بين الأزواج. التعلم من أجل تطوير مهارات وقدرات شخصية من أجل زيادة فرص الحصول على عمل، بما في ذلك التدريب المهني، وتغيير مسار العمل. التعلم من أجل تطوير مهارات وقدرات تأسيس وإدارة عمل اقتصادي خاص أو مجتمعي. التعلم الثقافي والتاريخي المتعلق بالتعرف على أو تقدير أو حماية أو تنمية الموروث الثقافي والتاريخي. التعلم البيئي الهادف إلى تحسين مساهمة الأشخاص في حماية والحفاظ على البيئة. التعلم الهادف إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية في المجتمع ولدى الأفراد. التعلم المشترك من ومع الأجيال المختلفة. التعلم المشترك الذي يهدف إلى التعرف إلى ثقافات مختلفة وتعزيز التعددية الثقافية. التعلم المجتمعي من أجل المشاركة المدنية والتطوير المجتمعي الإيجابي ودعم المبادرات المجتمعية. التعلم المجتمعي من أجل التطوع والمشاركة في المبادرات المجتمعية. التعلم المرتبط بالفنون والآداب كالرسم والموسيقى والتصوير والتمثيل والكتابة الإبداعية والشعر وغيرها.

ما الذي نبحث عنه؟

سنقوم بالاطلاع على تجارب وقصص التعلم المرسلة واختيار أكثرها تأثيراً وفقاً للمعايير التالية، حتى يتم نشرها في كتاب "رحلة حياة" الذي يتوقع أن يصدر باللغتين العربية والإنجليزية مع نهاية عام 2019:

- مدى وضوح صفة "المتعلم مدى الحياة" في صاحب/ ـة التجربة.

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- نوعية ومدى تأثير تجربة التعلم على تحسين حياة صاحبها/ صاحبتها.

- نوعية ومدى تأثير تجربة التعلم ونتائجها على محيط صاحبها/ صاحبتها.

- مدى فرادة وتميز تجربة التعلم وإضافتها للواقع الفلسطيني.

- مدى قدرة هذه التجربة على إلهام الآخرين لخوض مسارات شبيهة.

ندعو المهتمين والمهتمات بمشاركة ونشر قصصهم الملهمة الخاصة بالتعلم إلى تعبئة الطلب المرفق وإرساله مع المرفقات المطلوبة إلى [email protected]

آخر موعد للتقديم: 25 نيسان (أبريل) 2019.