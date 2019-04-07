السعودية: مقتل شخصين بهجوم بالقنابل على نقطة أمنية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل شخصان، اليوم الأحد، جراء هجوم بالقنابل استهدف نقطة أمنية شرقي السعودية، وفق إعلام محلي.
وذكرت فضائية "العربية" السعودية، في نبأ عاجل، أنه تم "استهدف نقطة أمنية في منطقة شرق السعودية بالقنابل"، من جانب من وصفتهم بـ"المطلوبين أمنيا، حاولوا الفرار خارج البلاد".
وقالت إن الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية تصدت للحادث ما أسفر عن مقتل مطلوبين اثنين، والقبض على الاثنين الآخرين.
وأفادت بأن ثلاثة من الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم من ضمن المطلوبين من محافظة القطيف وموضوعين على القوائم التي أعلنتها السعودية في وقت سابق (لم تحدده).
ولم تصدر السلطات السعودية بيانًا بشأن الواقعة حتى الساعة 16:15، كما لم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من مصدر مستقل.
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