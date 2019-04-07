انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل 15 مدنياً معظمهم بقصف للنظام السوري على إدلب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 7 أبريل 2019 05:08 مساءً - قتل 15 مدنياً غالبيتهم بقصف لقوات النظام السوري، على مناطق عدة في محافظة إدلب (شمال غرب سوريا) التي تتعرض منذ أسابيع لتصعيد في عمليات القصف.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن تسعة مدنيين على الأقل بينهم طفل، قتلوا من جراء قصف مدفعي وصاروخي لقوات النظام، موضحاً أن خمسة منهم قتلوا في القصف على قرية النيرب، وثلاثة في مدينة سراقب وآخر في قرية الخوين، في محافظة إدلب.

وأشار المرصد إلى أنه رصد مقتل أربعة مدنيين في مدينة مصياف الواقعة تحت سيطرة قوات النظام في القطاع الغربي من محافظة حماة (وسط)، وفقاً لـ"الوكالة الفرنسية".

وقال المرصد: إن "فصيلاً إسلامياً متحالفاً مع هيئة تحرير الشام أطلق القذائف".

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وتأتي حصيلة قتلى الأحد بعد مقتل أكثر من ثلاثين مدنياً منذ الأربعاء من جراء قصف لقوات النظام على إدلب ومناطق محاذية لها، تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً).

وتخضع إدلب مع أجزاء من محافظات مجاورة لاتفاق توصلت إليه روسيا وتركيا في سوتشي، نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق يتراوح بين 15 و20 كيلومتراً، على خطوط التماس بين قوات النظام وهيئة تحرير الشام ومجموعات أخرى صغيرة. إلا أنه لم يتم استكمال تنفيذه بعد.

وصعّدت قوات النظام منذ شهر فبراير وتيرة قصفها على إدلب ومحيطها. كما شنت حليفتها روسيا غارات للمرة الأولى منذ توقيع الاتفاق، استهدفت الشهر الماضي مدينة إدلب، مخلفة 13 قتيلاً مدنياً بحسب المرصد.

وأدى التصعيد إلى نزوح أكثر من 86 ألف شخص خلال الشهرين الماضيين، وفق ما أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة الخميس.