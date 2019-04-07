شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية ليبيا: اتصالات دولية لوقف الاقتتال في طرابلس والان نبدء بالتفاصيل
أعلن وزير الخارجية الليبي محمد سيالة، أن الوزارة تقوم بجهود دبلوماسية واتصالات مكثفة مع المنظمات الدولية والإقليمية من أجل وقف الاقتتال ووضع حد للنزاع المسلح الذي تشهده ضواحي العاصمة طرابلس، وتجنيب المدنيين ويلات استمرار هذا الاقتتال.
وأكد في تصريح صحفي اليوم، ضرورة المضي في اتجاه الوصول إلى حل سياسي وَفْقًا لخريطة الأمم المتحدة والقاضي بعقد الملتقى الوطني الجامع بمدينة غدامس، ليقرر الليبيون مستقبل بلدهم والإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية على قاعدة دستورية سليمة لإنهاء المراحل الانتقالية.
وشهدت الأوضاع الميدانية في غرب البلاد تصعيدًا عسكريًا، عقب أوآمر القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، لقوات الجيش بدخول العاصمة.
وشدد سيالة على أن الحل السياسي
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