شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعيان الليبي» يطالب بهدنة 6 ساعات لخروج المدنيين والان نبدء بالتفاصيل

طالب مجلس الأعيان الليبي بوقف القتال بين الأطراف كافة لدواعي إنسانية وحماية المدنيين وإخراج العائلات والأطفال العالقين فى مناطق الاشتباكات. ونوه المجلس في بيان له اليوم، إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الأسر في منطقة قصبر بن غشير والنواحي الأربع في نوادي الربيع وفي النقلية عالقون بسبب الاشتباكات، مطالبًا بهدنة لمدة 6 ساعات بين الأطراف كافة من أجل إخراج هذه العائلات، خاصة بعد أن طالت القذائف ورصاص القناصة بعض المدنيين.

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