شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية أمريكا": نظام فنزويلا الصحي ينهار والان نبدء بالتفاصيل

صرحت الخارجية الامريكية بأن النظام الصحي في فنزويلا ينهار بسبب السياسات الكارثية لنظام مادورو السابق الفاسد والوحشي، مضيفةً على أن الحكومة المؤقتة تحت إدارة غوايدو تستجيب لاحتياجات الناس من خلال معارض الصحة والنظافة في جميع أنحاء فنزويلا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "خارجية أمريكا": نظام فنزويلا الصحي ينهار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.