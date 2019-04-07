ليبيا.. سقوط نحو 50 قتيلاً وجريحاً باشتباكات في طرابلس

الخليج 365/ بغدادأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الليبية، الأحد، عن سقوط نحو 50 قتيلاً وجريحاً خلال اشتباكات مسلحة في طرابلس.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "حصيلة قتلى اشتباكات طرابلس ارتفعت إلى 21 قتيلا و27 جريحاً".

وتشهد تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات ومعارك بعد أن أطلق "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير حفتر الخميس الماضي، عملية عسكرية هدفها الدخول إلى العاصمة طرابلس.

