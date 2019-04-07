قائد الحرس الثوري: أميركا لن تنعم بالهدوء في غرب آسيا إذا أدرجتنا على لائحة الإرهاب

الخليج 365/ بغدادهدد قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري، الأحد، الجيش الأمريكي بأنه لن ينعم بالهدوء في غرب آسيا إذا أدرجت "الحرس الثوري" على قائمة الإرهاب.

ونقلت وكالة "فارس" عن جعفري قوله :"إذا ارتكبت أميركا حماقة (إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب الأمريكية) فلن تنعم بالأمن والهدوء في منطقة غرب آسيا".

وأضاف جعفري :"إذا قام الأمريكيون بذلك وعرضوا أمننا القومي للخطر، فسنضع التدابير المضادة على جدول أعمال إيران".

