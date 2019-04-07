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هجوم مسلح يستهدف نقطة تفتيش شرقي السعودية

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الخليج 365/ بغداد
تعرضت نقطة تفتيش، الأحد، إلى هجوم مسلح شرقي ، فيما قُتل اثنين من المسلحين المهاجمين وألقي القبض على اثنين آخرين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام سعودية قولها، إن "أربعة مهاجمين استهدفوا نقطة أبو حدرية شرق السعودية بالقنابل"، مشيرة إلى أنهم "حاولوا تجاوز النقطة الأمنية في طريقهم للفرار خارج البلاد".

وأضافت أن "قوات الأمن السعودية تمكنت من قتل اثنين والقبض على اثنين آخرين".



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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