هجوم مسلح يستهدف نقطة تفتيش شرقي السعودية

تعرضت نقطة تفتيش، الأحد، إلى هجوم مسلح شرقي السعودية، فيما قُتل اثنين من المسلحين المهاجمين وألقي القبض على اثنين آخرين.
ونقلت وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام سعودية قولها، إن "أربعة مهاجمين استهدفوا نقطة أبو حدرية شرق السعودية بالقنابل"، مشيرة إلى أنهم "حاولوا تجاوز النقطة الأمنية في طريقهم للفرار خارج البلاد".
وأضافت أن "قوات الأمن السعودية تمكنت من قتل اثنين والقبض على اثنين آخرين".
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