ثلاث دول خليجية ترفع أسعار الوقود

الخليج 365/ بغدادرفعت ثلاث دول خليجية أسعار الوقود مطلع شهر نيسان الجاري، وذلك على وقع أسعار النفط العالمية والتي سجلت أفضل أداء فصلي بـ10 سنوات.

وقالت قناة "العربية"، إن دول الإمارات وقطر وسلطنة عمان، رفعت أسعار الوقود مطلع الشهر الجاري، مشيرة إلى أن دول السعودية والبحرين والكويت لم تعلن عن تغيرات جديدة في أسعار البنزين والديزل.

ففي الإمارات، شهدت أسعار البنزين ارتفاعا بنحو 19 فلسا للتر، وزادت أسعار البنزين الممتاز من 2.04 درهم (0.55 دولار أمريكي) خلال آذار الماضي إلى 2.23 درهم (0.61 دولار أمريكي) في نيسان الجاري.



أما قطر، فقد تم رفع أسعار البنزين الممتاز والعادي والديزل بأكثر من 11% في شهر نيسان مقارنة بشهر آذار الماضي، فيما تشهد سلطنة عمان ارتفاع أسعار البنزين الممتاز 214 بيسة (0.55 دولار) في نيسان الجاري، بعد أن كانت 209 بيسة (0.542 دولار) في آذار الماضي.

وأكد تقرير صادر حديثا عن وحدة البحوث الاقتصادية التابعة لبنك الكويت الوطني، أن أسعار النفط في الربع الأول من العام 2019 سجلت أفضل أداء فصلي لها منذ عام 2009، مدعومة من الإشارات الدالة على نقص الإمدادات، مع قيام السعودية بقيادة زمام المبادرة في خفض الإنتاج وبالتزامن مع انخفاض الإمدادات من قبل كندا وليبيا وكذلك إيران وفنزويلا.

وتناول التقرير أوضاع أسواق النفط في الربع الأول من العام 2019، كما قدم توقعات للسوق النفطية في الربعين الثاني والثالث من العام، مشيرا إلى أن تحسن أسعار النفط جاء بدعم من تقلص المعروض، مع قيام عدد من منتجي النفط العالميين بخفض الإنتاج ضمن مساعي منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في خفض الإنتاج ضمن اتفاق فيينا.

