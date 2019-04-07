مجلس الدفاع السوداني برئاسة البشير: احتكموا للعقل تجنبا للفتن

دعا مجلس الدفاع السوداني، خلال اجتماعه برئاسة الرئيس عمر البشير الأحد، إلى أهمية جمع الصف الوطني وتحقيق السلام، وضرورة الاحتكام لصوت العقل لتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفتن.

وقال المجلس إن المحتجين يمثلون شريحة من شرائح المجتمع التي يجب الاستماع إلى رؤيتها ومطالبها، مشيراً إلى حرص الحكومة السودانية على الاستمرار في الحوار مع جميع الفئات بما يحقق التراضي الوطني.

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وبحسب بيان عن الرئاسة السودانية، فإن اجتماع مجلس الدفاع اطلع على تقارير مفصلة حول الوضع السياسي والأمني الراهن، واتخذ جملة من التدابير التي من شأنها تعزيز السلام والاستقرار بالبلاد.

وأطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش السوداني.

وبعد احتجاجات وعمليات كر وفر بين أفراد الأمن والمتظاهرين وسط الخرطوم، عاد آلاف الأشخاص وواصلوا اعتصامهم أمام قيادة الجيش السوداني للمطالبة بتنحي نظام البشير.