الأمم المتحدة تدعو إلى هدنة في طرابلس لإجلاء الجرحى

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كل الأطراف العسكرية المتواجدة في طرابلس للالتزام بهدنة إنسانية لإجلاء الجرحى والمدنيين.

وقالت البعثة في بيان: "ندعو جميع الأطراف العسكرية المتواجدة في منطقة وادي الربيع والكايخ وقصر بن غشير والعزيزية إلى احترام هدنة إنسانية بين الساعة الرابعة والسادسة من بعد ظهر اليوم (الأحد) لتأمين إجلاء الجرحى والمدنيين من قبل أجهزة وطواقم الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر الليبي".

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة، التابعة لحكومة الوفاق، مقتل 21 شخصا وإصابة 27 جريحا جراء الاشتباكات بين الجيش الوطني الليبي والمليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس.

وأمر المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، الخميس، ببدء تطهير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة، وذلك بعدما اندلعت اشتباكات بين قوات الجيش الوطني ومليشيات تتمركز في منطقة الأصابعة غربي البلاد.

Advertisements





وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري قد شدد، في حوار مع "العين الإخبارية" اليوم، على أن حياة المدنيين وتأمينهم من الصراع يعد الهاجس الأول وأهم واجبات الجيش الوطني الليبي، قائلا: "هدفنا الأول من عملية تحرير طرابلس هو الحفاظ على المدنيين وأملاك الدولة الليبية".

ووصف المسماري عملية تحرير طرابلس بأنها "ليست سهلة"، لكنه أكد أنها ستكون قصيرة، ولن تستغرق مدة زمنية طويلة، كما حدث في عمليات مماثلة في بنغازي ودرنة.

وأوضح اللواء المسماري أن عملية تحرير العاصمة الليبية "ستستغرق أياما أو أسابيع" فقط، مؤكداً أن أول مراحل عملية التحرير أُطلق عليها "الفتح المبين"، وبدأت منذ 4 أبريل/نيسان، وتمثلت في اتخاد القرار ثم انتقال القوات لمناطق الحشد، وكل ذلك تم بشكل جيد.

وأحرز الجيش الليبي تقدماً سريعاً في المواجهات مع المليشيات المسلحة، غرب البلاد، خلال الساعات الماضية، وسيطر على العديد من القرى والمناطق والمرافق العامة، خلال تقدمه نحو طرابلس من جميع المحاور في عملية أطلق عليها "طوفان الكرامة" و"الفتح المبين".