مادورو يطلب من المكسيك وأوروجواي التوسط لحل الأزمة

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نيكولاس مادرور رئيس فنزويلا

طلب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، من المكسيك وأوروجواي إعادة إطلاق اقتراح وساطة كانتا قد تقدمتا به في وقت سابق للمساعدة في حل الأزمة بين النظام الفنزويلي ومعارضيه، قائلا: "فنزويلا تطلب دعما ومرافقة لإجراء حوار كبير للسلام والتوافق، فلنضع كل الأوراق على الطاولة، ونوقف كل الهجمات الإرهابية والكمائن، وبمساعدة المكسيك وبوليفيا وأوروجواي ودول الكاريبي، ويمكن لفنزويلا تنظيم طاولة حوار في أقرب وقت ممكن مع كل القطاعات"، وكان ذلك أمام حشد من أنصار مادورو الذين ارتدوا ملابس حمراء وتجمعوا قرب قصر ميرافلوريس الرئاسي، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

وكانت المكسيك وأوروجواي قد اقترحت، في يناير الماضي، المساهمة في الحوار بين مادورو وخصمه زعيم المعارضة خوان جوايدو، الذي رفض أي نقاش، بالإضافة إلى هذين البلدين، طلب الرئيس الاشتراكي أيضا المساعدة من بوليفيا ودول الكاريبي. وفي المقابل يرفض جوايدو أي نقاش مع نظام مادورو، ويعتبر أن ذلك يمكن أن يسمح للرئيس