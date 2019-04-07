أوباما يدعم التعبئة الشبابية من أجل المناخ

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الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أشاد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما السبت في برلين بالتظاهرات التي ينظمها الشباب كل يوم جمعة في العالم لمكافحة التغير المناخي. وقال أوباما خلال حوار مع شباب في برلين "كلما بدأتم في سن مبكرة، كان ذلك أفضل".

وأعرب عن دعمه الكبير لتعبئة الشباب بمبادرة من السويدية غريتا تونبرغ، أيام الجمعة دفاعا عن البيئة.

وأضاف أوباما "الكثير من هؤلاء الأشخاص لا يمكنهم التصويت فهم لا يزالون دون سن التصويت لكنهم يدركون ما يحصل".

ومضى يقول "أنتم لا تدعون أجدادكم يختارون الموسيقى التي تريدون الاستماع إليها أو الملابس التي ترتدونها. فلم تدعونهم يقررون في أي عالم ستعيشون؟".

وقال الرئيس الأميركي السابق "مكافحة التغير المناخي تحد وجودي (...) الأمور تتغير عندما نرص الصفوف بأعداد كبيرة (...) الكوكب الذي نعيش عليه في خطر".

ورأى "لا يمكننا أن ننجح بينما نبقى مكتفوي الأيدي ونحن ننتظر ان يتحرك آخرون".

ويزور أوباما ألمانيا منذ الخميس للترويج لمؤسسته التي تهدف إلى المساهمة في بروز "قادة المستقبل".

وكان أوباما وقع نهاية العام 2015 إتفاق باريس حول المناخ إلا أن خلفه دونالد ترامب قرر في حزيران /يونيو 2017 الانسحاب منه.

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