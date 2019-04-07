الارشيف / اخبار العالم

حزب العدالة والتنمية التركي سيطلب إعادة فرز جميع أصوات اسطنبول

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع حزب العدالة والتنمية التركي سيطلب إعادة فرز جميع أصوات اسطنبول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

قال مسؤول كبير في حزب العدالة والتنمية التركي الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان لمحطة تلفزيون (إن.تي.في) إن الحزب سيطلب من أعلى هيئة انتخابية في البلاد إعادة فرز جميع أصوات الناخبين في اسطنبول في الانتخابات المحلية التي أجريت الأسبوع الماضي.

وفاز حزب الشعب الجمهوري المعارض بأغلبية ضئيلة في اسطنبول في الانتخابات التي أجريت يوم الأحد الماضي. وطعن حزب العدالة والتنمية من قبل على النتائج وتم إجراء إعادة فرز جزئية في بعض المناطق وتجرى‭‭‬‬ إعادة فرز كاملة في مناطق أخرى.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حزب العدالة والتنمية التركي سيطلب إعادة فرز جميع أصوات اسطنبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا