حزب العدالة والتنمية التركي سيطلب إعادة فرز جميع أصوات اسطنبول

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قال مسؤول كبير في حزب العدالة والتنمية التركي الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان لمحطة تلفزيون (إن.تي.في) إن الحزب سيطلب من أعلى هيئة انتخابية في البلاد إعادة فرز جميع أصوات الناخبين في اسطنبول في الانتخابات المحلية التي أجريت الأسبوع الماضي.
وفاز حزب الشعب الجمهوري المعارض بأغلبية ضئيلة في اسطنبول في الانتخابات التي أجريت يوم الأحد الماضي. وطعن حزب العدالة والتنمية من قبل على النتائج وتم إجراء إعادة فرز جزئية في بعض المناطق وتجرى إعادة فرز كاملة في مناطق أخرى.
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