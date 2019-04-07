الان تتابع قتلى وجرحى من المدنيين وميليشيا الحوثي في انفجار معمل لصناعة المتفجرات شرق صنعاء والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
سقط العديد من القتلى والجرحى من المدنيين وعناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الأحد، في انفجار معمل لصناعة السلاح والمتفجرات شرق صنعاء.
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