الان تتابع قتلى وجرحى من المدنيين وميليشيا الحوثي في انفجار معمل لصناعة المتفجرات شرق صنعاء والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 سقط العديد من القتلى والجرحى من المدنيين وعناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الأحد، في انفجار معمل لصناعة السلاح والمتفجرات شرق صنعاء.

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