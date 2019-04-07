شكرا لقرائتكم خسائر كبيرة للحوثيين في إب.. وقبائل العود تدعو للنفير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سقط عدد من عناصر ميليشيات الحوثي بين قتيل وجريح ووقوع أسرى في مواجهات عنيفة شهدتها جبهة العود التابعة إدارياً لمديرية النادرة شرق محافظة إب.

وأكدت مصادر ميدانية اندلاع اشتباكات عنيفة بين ميليشيا الحوثي وقوات الجيش الوطني بمحيط جبل ستر من الجهة الشرقية بجبهة العود أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية واغتنام معدلات وقاذف آر بي جي وذخائر متنوعة وعدد من الآليات التابعة للميليشيا.

وأضافت مصادر وقوع أسرى من الميليشيا الحوثية بأيدي قوات الجيش الوطني ومن بين الأسرى الذين جرى أسرهم خلال المواجهات أحد عناصر الميليشيا ويدعى أكرم صالح محمد الجشوبي

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وأكدت مصادر متطابقة أن قبائل العود دعت للنفير في وجه الميليشيا الحوثية وشددت وتوعدت بعقوبة كل من يتعاون أو يتواطأ مع الميليشيا الانقلابية للنيل من جبل ومخلاف العود.

وأضافت مصادر أن قبائل العود عززت بمقاتلين إلى محيط جبل ستر واستنفرت من القرى والعزل بالمئات من أبنائها القاطنين في محيط جبل العود وفي مرتفعات ذودان والذين فتكوا بمسلحي الميليشيا الحوثية.

واشتكى المدنيون من القصف العشوائي الذي تشنه الميليشيات الانقلابية المتمركزة في جبل بصم لليوم الخامس على التوالي، حيث قصفت الميليشيا عشوائيا قرى ذودان وقرى الفجرة بالتزامن مع موجة نزوح كبيرة للأسر في قرى العود.