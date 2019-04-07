شكرا لقرائتكم ليبيا.. غارات جوية متبادلة ودعوة أممية لهدنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت قوات الجيش الليبي، بقيادة خليفة حفتر، الأحد، أنّها نفذت للمرة الأولى ضربات جوية في إحدى ضواحي طرابلس، حيث قالت من جانبها قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني إنّها أطلقت "هجوماً مضاداً" دفاعاً عن العاصمة.

بدوره، أعلن المتحدث باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا العقيد محمد قنونو الأحد انطلاق عملية "بركان الغضب" وتهدف إلى "تطهير كل المدن" من "المعتدين والخارجين عن الشرعية"، في إشارة إلى قوات الجيش الليبي بقيادة حفتر.

المتحدث باسم حكومة الوفاق العقيد محمد قنونو

وقال المتحدث في تصريح صحافي في طرابلس غداة تعيينه في منصبه إن عملية "بركان الغضب" يفترض أن تسمح بـ"تطهير كل المدن الليبية من المعتدين والخارجين عن الشرعية".

وأعلنت حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فايز السراج، تشكيل غرفة مشتركة تضم كل المجموعات المسلحة في طرابلس، وقالت إن طيرانها نفذ غارة على مواقع للجيش الليبي جنوب العاصمة.

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إلى ذلك، أطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأحد "نداء عاجلاً" من أجل "هدنة إنسانية" لمدة ساعتين في الضاحية الجنوبية للعاصمة طرابلس، لتأمين إجلاء الجرحى والمدنيين، بعد تصعيد عسكري في الأيام الأخيرة.

وقالت البعثة في بيان إنها "تدعو جميع الأطراف العسكرية المتواجدة في منطقة وادي الربيع والكايخ وقصر بن غشير والعزيزية إلى احترام هدنة إنسانية بين الساعة 16,00 و18,00 (14,00 إلى 16,00 بتوقيت غرينتش)، من اليوم لتأمين إجلاء الجرحى والمدنيين من قبل أجهزة وطواقم الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر الليبي".

في سياق متصل، قال وزير الخارجية في حكومة الوفاق، التي يرأسها السراج، إنه "نكثف الاتصالات الدولية والإقليمية لوقف الاقتتال بطرابلس"، غداة إعلان الجيش الوطني الليبي أنه شن 8 غارات على تجمعات مسلحة للوفاق في ضواحي طرابلس.

هذا وأفادت مصادر لـ"العربية" بانقطاع الكهرباء عن بعض مناطق جنوب العاصمة طرابلس جراء الاشتباكات، بينما ذكرت مصادر صحية تابعة لحكومة الوفاق سقوط 21 قتيلاً، على الأقل، في اشتباكات طرابلس.

على الجانب الآخر، ذكرت مصادر صحية في مستشفى غريان بوقوع 19 قتيلاً، على الأقل، من عناصر الجيش الليبي جراء الاشتباكات.