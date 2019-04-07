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بالفيديو.. فرقاطتان أميركيتان تجليان الأجانب من ليبيا

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دبي - بواسطة محمد فارس إعادة تشغيل الفيديو

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أظهر تسجيل مصور، الأحد، قيام فرقاطتين أميركيتين بإجلاء موظفين أجانب من ليبيا عبر البحر غربي العاصمة طرابلس، في وقت تواصل قوات الجيش الوطني الليبي الزحف نحو المدينة.

وكانت الفرقاطتان تتحركان بالقرب من شواطئ طرابلس بعد أن قامتا–على ما يبدو- بإجلاء موظفين أجانب من القرية السياحية في منطقة جنزور غربي طرابلس.

ويُسمع في الفيديو شخص يقول إن الفرقاطتين تحملان العلم الأميركي.

وتواصل قوات الجيش الوطني الليبي تقدمها داخل طرابلس ضمن العملية العسكرية الواسعة "طوفان الكرامة"، التي أطلقتها الخميس، لتحرير العاصمة من الميليشيات المسلحة.

وبعد نحو 72 ساعة على انطلاق العملية نجحت قوات الجيش في تحقيق تقدم لافت على أكثر من محور في العاصمة طرابلس، رغم عدم استخدام الدبابات وسلاح الجو في المعارك حرصا على حياة المدنيين.

 وقال قائد عسكري بارز في الجيش الوطني الليبي، السبت، إن هناك تواصلا مع عدد من الأجهزة الأمنية داخل طرابلس، وهي "تنتظر دخول الجيش إلي وسط المدينة" لتنضم إلى الجيش الوطني.

وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، لـ"سكاي نيوز عربية"، الأحد، أن العمليات لا تزال في بدايتها.

وقال المسماري إن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج لم يقدم أي تنازلات أو خطوات إيجابية لحل الأزمة الليبية، مشيرا إلى أنه لم يكن شريكا من أجل السلام في ليبيا، بل ذهب إلى قطر وتركيا ليقابل أعضاء في تنظيم الإخوان الإرهابي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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