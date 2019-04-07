شكرا لقرائتكم خبر عن حزب "مصر الفتاة" يدشن حملة "صنايعية مع التعديلات الدستورية " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق حزب مصر الفتاة الجديد برئاسة سامح على لطفي رئيس الحزب غدا الاثنين حملة جديدة لحث المواطنين على النزول والمشاركة الإيجابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بعنوان "صنايعية مع التعديلات الدستورية"، وذلك بالمرور على المصانع والورش لحث هذه الفئات الهامة على المشاركة.

وقال سامح لطفي رئيس الحزب إن الحملة الشعبية الجديدة سيتم تدشينها بمقر الحزب الرئيسي تهدف إلى حث الفنيين والحرفيين والصنايعية وأصحاب الحرف اليدوية في كل المجالات وأسرهم على المشاركة الإيجابية في الاستفتاء القادم، مشيرا إلى أن الحملة ستقوم بطرق أبواب الورش ومراكز الصيانة لشرح التعديلات وأسبابها وأهميتها في التوقيت الحالي.

ولفت رئيس حزب مصر الفتاة، إلى ضرورة الاهتمام بمشاركة فئات المجتمع المختلفة لأن هذا حقهم وواجبهم أيضا، حقهم علينا أن نشرح لهم ونوضح لهم، وحق البلد عليهم أن يكون لهم مشاركات إيجابية، وأضاف أن أفراد الحملة سيقدمون معلومات سهلة ومبسطة خلال طرق أبواب الورش ومراكز الصيانة، مؤكدا أن أمانة شباب الحزب انتهت من تحديد الخطة التنفيذية للحملة بالتعاون مع أمانتي المرأة والعمال والفلاحين .