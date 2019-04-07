شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التمريض تدعو 300 ألف عضو للتصويت على التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب عام تمريض مصر ما يقرب من 300 ألف ممرض وممرضة إلى النزول إلى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدة أنها إصلاحات سياسية واجبة.

وقالت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض، فى بيان اليوم، إنه سيتم عمل 27 مؤتمرا جماهيريا حاشدا فى النقابات الفرعية للتمريض بالمحافظات المختلفة لشرح مدى أهمية الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقبلة، مؤكدة أن التمريض من الدعائم الهامة فى المجتمع وله دور بارز فى المنظومة الصحية وهو ما ينبغى أن يكون حريصا على الإصلاح السياسى الذى تتضمنه التعديلات الجديدة.

وأوضحت نقيب التمريض أنه سيتم الدعوة إلى مسيرات حاشدة عقب انتهاء المؤتمرات التى تتم فى النقابات الفرعية بدءا من الخميس المقبل وعلى مدار أسبوعين لتأييد التعديلات الدستورية وتابعت: التعديلات الدستورية استحقاق تفرضه طبيعة المرحلة التى تمر بها الدولة، فالدستور ملك للشعب يراعى احتياجاته وظروف كل مرحلة يمر بها المجتمع، لافتة إلى أنها تؤيد التعديلات الدستورية، حرصا على استمرار الاستقرار السياسى، واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى.

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وأوضحت أن جلسات الحوار المجتمعى، حول التعديلات الدستورية شهدت تمثيل كل وجهات النظر، حيث نقل المشاركون فى الجلسات النبض الكامل لقطاعات الشعب التي يمثلوها، إضافة إلى أنها أتاحت الفرصة لجميع أطياف المجتمع بكل حرية، وتم الاستماع للرأى والرأى الآخر.