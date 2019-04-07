شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة قناة السويس توقع بروتوكول مع "مصر تستطيع" لتدريب شباب أطباء العيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت مؤسسة مصر تستطيع برئاسة الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، بروتوكول تعاون ثلاثى مع أوركيديا للصناعات الدوائية والمجلس الأعلى للجامعات لتدريب شباب أطباء العيون ضمن مبادرة "عقول عظيمة" واستقدام الخبراء فى مجال طب وجراحة العيون من الخارج، تحت رعاية وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وقال الدكتور أسامة عباس، رئيس مجلس إدارة أوركيديا للصناعات الدوائية أنه بموجب البروتوكول سيتم تدريب نحو 2000 طبيب شاب من تخصص طب وجراحة العيون فى 20 محافظة، على أحدث ما توصل إليه العلم فى التشخيص وطرق العلاج من خلال المحاضرات النظرية والتدريب العملى، بالإضافة إلى عدد من ورش العمل لتحقيق أقصى استفادة لشباب الأطباء، وذلك من خلال التكفل بـ 10 أيام علمية تشمل التدريب على جراحات المياه البيضاء، والليزك وتصحيح الإبصار، وأمراض الشبكية، والجلوكوما "المياه الزرقاء"، وزرع القرنية، وحول الأطفال

وأكد عباس، على أن التدريب النظرى والعملى سيتم على أيدى أكثر من 70 أستاذ طب وجراحة عيون من كليات الطب بجامعات الإسكندرية والقاهرة وعين شمس وقناة السويس وطنطا وأسيوط والمنيا والزقازيق وسوهاج وأسوان والمنصورة وبنى سويف والفيوم وبنها وحلوان وكفر الشيخ وبورسعيد وقنا "جنوب الوادي"، باعتماد من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

Advertisements

وأضاف أن أوركيديا ستتكفل بتجهيز وحدات متنقلة للتدريب العملى "wet lab" قبل إلقاء المحاضرات النظرية، بالإضافة إلى تقديم 6 منح تشجيعية لشباب الأطباء لحضور مؤتمرات بالخارج، وكذلك تشجيع البحث العلمى والابتكار من خلال الاتفاق مع 6 جامعات مصرية تقديم أبحاث فى مجال طب وجراحة العيون، مشيرا إلى أن مؤسسة مصر تستطيع ستقوم بالتنسيق مع الخبراء المصريين بالخارج فى مجال طب وجراحة العيون ودعوتهم لحضور فعاليات عقول عظيمة فضلا عن إجراء عمليات بالبث الحى من الخارج لتبادل المعرفة والخبرات مع الأطباء المصريين.

شهد توقيع البروتوكول السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، وعدد من العلماء والشخصيات العامة والإعلاميين.