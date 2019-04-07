إيقاف 15 موظفا بتضامن الغربية شهرا وإحالتهم للنيابة الإدارية لتعاطى المخدرات

الغربية - مصطفى عادل
قرر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية إيقاف 15 موظفاً بمديرية التضامن الاجتماعى عن العمل لمدة شهر وإحالتهم إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم لثبوت تعاطيهم المواد المخدرة على نحو قطعى وبات، وذلك إعمالاً لنص المادة 60 من قانون الخدمة المدنية، بحسب بيان من محافظة الغربية.
جاء ذلك فى إطار حرص محافظ الغربية على تطبيق القانون لضمان عدم تفشى ظاهرة تعاطى المواد المخدرة بين الموظفين مما يؤثرعلى جودة ومستوى الخدمة المقدمة للجمهور.
وفى هذا الصدد وجه محافظ الغربية بتشكيل لجان من مديرية الصحة بالغربية للمرور...
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