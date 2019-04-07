الرئيس السيسي يصل العاصمة الغينية كوناكري في بداية جولته الخارجية

كتب- محمد عبد المنعم

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الغينية كوناكري في بداية جولته الخارجية".

وبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الأحد، جولة خارجية تشمل زيارة كلٍ من غينيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكوت ديفوار، والسنغال.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن جولة الرئيس الخارجية إلى منطقة غرب أفريقي تأتي في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وكذا مواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات، لا سيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة...