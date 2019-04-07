توفي السوري أ. ش. ز. (25 عاما)، بعد تعرضه لطعنة سكين قاتلة في صدره، اثر اشكال وقع بينه والشاب م. ع. في بلدة طليا. ونقلت الجثة الى ​مستشفى دار الأمل​ الجامعي في ​بعلبك​، فيما فتحت ​القوى الامنية​ تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة سوري طعنا بسكين في اشكال في طليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.