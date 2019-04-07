عناية عز الدين أكدت أهمية الإلتفات الى موضوع التلوث السمعي

لفتت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائبة ​عناية عز الدين​ الى وجود نشاط قريب مع وزير ​السياحة​ أفيديس كيدنيان في صور لتفعيل خطى بمسارات سياحية متعددة للمدينة ومنطقتها، آملة أن "يكون الجميع جسما واحدا ضمن خطة وطنية"، مؤكدة أن "​قانون البلديات​ يتم العمل عليه ومن ضمنه الشفافية في العمل".

وخلال جلسة حوارية للجمعيات الأهلية في مواجهة المجلس البلدي، والتي نظمتها جمعية الفرح الإعلامية الاجتماعية للمرة الثانية تحت عنوان "​بلدية صور​.. أمام محكمة الجمهور 2"، اعتبرت أن "كل مواطن مسؤول والبلدية لن تستطيع القيام بالمهام وحدها"، مؤكدة "أهمية الإرتكاز على عامل السياحة لأنها إرث عالمي كما أنه قادر على تفعيل الحركة الإقتصادية، لذلك سيقام دورات لكل المطاعم من أجل السلامة الغذائية خصوصا أننا على أبواب شهر رمضان والصيف، وبالتالي تفعيل الرقابة عليها".

وفي موضوع ​النفايات​، أكدت عز الدين أنه "موضوع متكامل يتطلب جهود الجميع بدءا من خطة تضعها الدولة وتنطلق من البلديات، ومن ثم تعميمها في كل منزل، وضرورة التركيز عليها كمورد بحاجة الى المحافظة عليه وأخذ كل فرد دوره"، قائلة: "بدأنا حملة تدريب مدربين بالتعاون مع البلديات والمدارس و​المجتمع المدني​، ولكي تصبح ثقافة نحن بحاجة الى تعاون الجميع".

وأشارت إلى أننا "نحاول القيام بخطط على قدر صور والمنطقة من خلال الإلتفاف إلى غياب الإمكانيات وغيرها آملين أن يكون لهذه الخطط جدوى في المستقبل"، مؤكدة أهمية الإلتفات الى موضوع التلوث السمعي وإيلائه الإهتمام اللازم، طالبة من البلدية إفادتها بكل الأمور الداخلية للمطالبة بها في الوزارة المناسبة.