وفاة شاب في حادث سير على طريق ببنين العبدة

ذكرت معلومات صحافية أن شاحنة نقل صغيرة من نوع "بيك آب"، صدمت على طريق عام ​ببنين​ - ​العبدة​، دراجة نارية على متنها الشاب مصطفى ع. ن.، مما أدى إلى وفاته على الفور، وبوشرت التحقيقات لمعرفة تفاصيل الحادث.

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