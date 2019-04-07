وفاة شاب في حادث سير على طريق ببنين العبدة

ذكرت معلومات صحافية أن شاحنة نقل صغيرة من نوع "بيك آب"، صدمت على طريق عام ببنين - العبدة، دراجة نارية على متنها الشاب مصطفى ع. ن.، مما أدى إلى وفاته على الفور، وبوشرت التحقيقات لمعرفة تفاصيل الحادث.
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