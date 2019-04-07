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عشاء تكريمي لعدد من الوزراء من خريجي جامعة القديس يوسف

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أقامت لجنة جمعية خريجي كلية الحقوق و​العلوم​ السياسية والاقتصادية في ​جامعة القديس يوسف​، عشاء تكريميا في ​الأشرفية​ لعدد من الوزراء من خريجي الجامعة تقدمهم وزير ​العدل​ ​ألبرت سرحان​، وزير العمل ​كميل أبو سليمان​، وزير ​الإقتصاد​ والتجارة ​منصور بطيش​، الوزير السابق للإعلام ​ملحم الرياشي​ ممثلا وزير الشؤون الإجتماعية ​ريشار قيومجيان​.

وألقيت في المناسبة كلمات لرئيس الجامعة ​الأب سليم دكاش​، رئيس جمعية الخريجين القاضي ​عباس الحلبي​ وعضو الهيئة الإدارية ناضر كسبار تمحورت كلها حول "الإعتزاز والفخر بالخريجين خصوصا الوزراء الحاليين"، داعية الوزراء الى "العمل من أجل إحداث التغيير المطلوب لتبديل العقلية في الحكم وتحقيق المزيد من الإنتاجية والفعالية في المعالجات".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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