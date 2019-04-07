عشاء تكريمي لعدد من الوزراء من خريجي جامعة القديس يوسف

أقامت لجنة جمعية خريجي كلية الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية في جامعة القديس يوسف، عشاء تكريميا في الأشرفية لعدد من الوزراء من خريجي الجامعة تقدمهم وزير العدل ألبرت سرحان، وزير العمل كميل أبو سليمان، وزير الإقتصاد والتجارة منصور بطيش، الوزير السابق للإعلام ملحم الرياشي ممثلا وزير الشؤون الإجتماعية ريشار قيومجيان.
وألقيت في المناسبة كلمات لرئيس الجامعة الأب سليم دكاش، رئيس جمعية الخريجين القاضي عباس الحلبي وعضو الهيئة الإدارية ناضر كسبار تمحورت كلها حول "الإعتزاز والفخر بالخريجين خصوصا الوزراء الحاليين"، داعية الوزراء الى "العمل من أجل إحداث التغيير المطلوب لتبديل العقلية في الحكم وتحقيق المزيد من الإنتاجية والفعالية في المعالجات".
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