الديمقراطي في المتن: نستنكر وندين الأفعال الميليشياوية في بلدة المتين

استنكرت دائرة المتن في ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ "ما حصل ويحصل في بلدة المتين من تعرض للشيخ الجليل سلامة القنطار من قبل بعض الموتورين المأجورين المنتمين لأحد الأحزاب بغية إجباره التخلي عن الحق بما يخص وقف العائلات التوحيدية في بلدة المتين خدمة امن أصبحوا معروفين ولتجار ​العقارات​".

وشدّدت على رفضها القاطع لهذا العمل المشين الذي تعرّض له مشايخنا. وطالبت ​الأجهزة الأمنية​ و​القضاء​ المختص بـ"أخذ التدابير اللازمة بحق الفاعلين حفظاً لحقوق وكرامات الناس وعدم السماح للغوغائيين بالتعدي على حرمات الناس بأفعالهم المليشياوية التي اعتادوا عليها".

وأكدت وقوفها الى جانب أهلنا في بلدة المتين عامة والشيخ الجليل سلامة القنطار وعائلته بصورة خاصّة.