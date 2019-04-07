أبو الحسن: ملتزمون بالمقاربة الهادئة لملف الكهرباء لكن ليس على حساب المبادئ الإصلاحية

أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلتزام "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" بالمقاربة الهادئة لملف الكهرباء حرصاً على التضامن وعلى تنقية وإقرار الخطة، لكنه شدد على أن ذلك لن يكون على حساب المبادئ الإصلاحية.

تجدر الإشارة إلى أن وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني كانت قد أعلنت أن ​خطة الكهرباء​ ستقر في جلسة مجلس الوزراء الإثنين المقبل، مشيرة إلى أن الأجواء إيجابية جدا.

وأوضحت أن من ضمن الخطة المستحدثة سيتم استبدال محطة الذوق القديمة بأخرى جديدة صديقة للبيئة تعمل على الغاز الطبيعي.