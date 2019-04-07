أبو سليمان: هناك طريقة لزيادة إنتاج الكهرباء من دون زيادة التعرفة

أكد وزير العمل ​كميل أبو سليمان​، في حديث تلفزيوني، أنه أوقف عمله الخاص في لبنان وخارج لبنان منذ توليه الوزارة، لكي ليكون هناك تضارب مصالح بين الأمرين، مشدداً على أن هدفه العمل والنجاح.

ورداً على سؤال حول دوره في اللجنة الوزارية المكلفة دراسة ​خطة الكهرباء​، أشار أبو سليمان إلى أنه كان يقوم بدوره كونه عضو في هذه اللجنة، موضحاً أنه كان لدى حزب "القوات اللبنانية" ورشة عمل قبل إنطلاق عمل اللجنة، مشيراً إلى أنه كان لديه ملاحظات في اللجنة.

وأوضح أبو سليمان أن العمل في لجنة الكهرباء كان بناء على عكس ما تم تصويره في وسائل الإعلام، لافتاً إلى أن أبرز الملاحظات التي كانت لديه تتعلق بالإستملاكات في سلعاتا، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون الحل القصير والمتوسط الدائم من ضمن الحل الدائم.

وتحدث أو سليمان عن أولويتان في الكهرباء بالنسبة إلى "القوات": تخفيض العجز وزيادة التغذية، معتبراً أن هناك طريقة لزيادة الإنتاج من دون زيادة التعرفة، موضحاً أنه لا يعلم لماذا الإصرار على تجنب دائرة المناقصات التي لا تلغي أبداً دور ​وزارة الطاقة​، متمنياً عدم الوصول إلى مرحلة التصويت على مسألة إحالة الملف على دائرة المناقصات، مؤكداً أن "القوات" لا يختلق المشاكل بل يبحث عن حلول لأنه يريد كهرباء بأسرع وقت ممكن.