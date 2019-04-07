جنبلاط: خطة الكهرباء لا تزال تتعرض للرياح والعواصف الضارية والعنيفة

أشار رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن ​خطة الكهرباء​ لا تزال تتعرض للرياح والعواصف الضارية والعنيفة.

تجدر الإشارة إلى أن وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني كانت قد أعلنت أن خطة الكهرباء ستقر في جلسة مجلس الوزراء الإثنين المقبل، مشيرة إلى أن الأجواء إيجابية جدا.

وأوضحت أن من ضمن الخطة المستحدثة سيتم استبدال محطة الذوق القديمة بأخرى جديدة صديقة للبيئة تعمل على الغاز الطبيعي.