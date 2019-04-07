العربية: مقتل وإصابة عدد من الأشخاص هاجموا نقطة أمنية شرق السعودية بالقنابل

أفادت قناة "العربية" بأن مطلوبين هاجموا نقطة أمنية في "أبو حدرية" شرق السعودية، ما أدى إلى مقتل اثنين والقبض على اثنين آخرين من المهاجمين.
ولفتت القناة إلى أن "ثلاثة من مهاجمي النقطة الأمنية شرق السعودية ضمن قائمة المطلوبين في محافظة القطيف"، موضحة أن "المهاجمين الأربعة استهدفوا نقطة "أبو حدرية" شرق السعودية بالقنابل".
وذكرت "العربية" أن "المهاجمين الأربعة حاولوا تجاوز النقطة الأمنية في طريقهم للفرار خارج البلاد".
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