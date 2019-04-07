العربية: مقتل وإصابة عدد من الأشخاص هاجموا نقطة أمنية شرق السعودية بالقنابل

أفادت قناة "العربية" بأن مطلوبين هاجموا نقطة أمنية في "أبو حدرية" شرق ​السعودية​، ما أدى إلى مقتل اثنين والقبض على اثنين آخرين من المهاجمين.

ولفتت القناة إلى أن "ثلاثة من مهاجمي النقطة الأمنية شرق السعودية ضمن قائمة المطلوبين في محافظة ​القطيف​"، موضحة أن "المهاجمين الأربعة استهدفوا نقطة "أبو حدرية" شرق السعودية بالقنابل".

وذكرت "العربية" أن "المهاجمين الأربعة حاولوا تجاوز النقطة الأمنية في طريقهم للفرار خارج البلاد".