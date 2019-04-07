أعلن وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني الليبية محمد سيالة، أن "وزارته تقوم باتصالات مكثفة مع المنظمات الدولية والإقليمية بهدف وقف المعارك بضواحي العاصمة الليبية طرابلس".
وأكد سيالة في تصريح لوكالة الأنباء الليبية "أهمية المضي في اتجاه الوصول إلى حل سياسي وفقا لخريطة الأمم المتحدة، والتي تقضي بعقد الملتقى الوطني الجامع بمدينة غدامس، الذي دعا المبعوث الأممي الخاص إلى الشأن الليبي، غسان سلامة، لعقده منتصف الشهر الحالي".
وشدد سيالة على أن "الحل السياسي هو وحده الكفيل بالوصول بليبيا إلى بر الأمان وتجنيب البلاد سفك المزيد من الدماء والدمار".
وتتواصل المعارك على أطراف العاصمة الليبية طرابلس بين "الجيش الوطني الليبي" التابع للمشير خليفة حفتر، والقوات الموالية للمجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي مقرها طرابلس.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية: نقوم بإتصالات مكثفة لوقف المعارك بضواحي طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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