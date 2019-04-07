وزارة الصحة بحكومة الوفاق الليبية: ارتفاع حصيلة قتلى اشتباكات طرابلس إلى 21 قتيلا

أعلنت ​وزارة الصحة​ ب​حكومة​ الوفاق الوطني الليبية عن "ارتفاع حصيلة قتلى ​اشتباكات​ ​طرابلس​ إلى 21 قتيلا و27 جريحا".

يذكر أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا طالبت جميع القوى المتحاربة بالسماح بهدنة إنسانية بين الرابعة والسادسة بالتوقيت المحلي من أجل إجلاء الجرحى والمدنيين.

وأمر قائد ​الجيش الوطني​ الليبي ​خليفة حفتر​، يوم الخميس الماضي، قواته بالتقدم إلى العاصمة الليبية طرابلس لتحريرها من "المليشيات" المسلحة. وطالب حفتر في تسجيل صوتي، سكان طرابلس "بإلقاء ​السلاح​ ورفع الراية البيضاء لضمان سلامتهم"، موجها قواته بعدم رفع السلاح في وجه من يؤثر المواجهة.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ​فايز السراج​ حالة "النفير العام" لقوات الجيش و​الشرطة​، إثر رصد تحركات لقوات حفتر، قرب طرابلس. وطالب السراج، بصفته القائد الأعلى للجيش، قواته، بـ"الاستعداد والتصدي لأية تهديدات تستهدف زعزعة الأمن في أية منطقة، سواء من تنظيمات إرهابية أو إجرامية أو مجموعات مارقة خارجة عن القانون أو مرتزقة أو من يهدد أمن أي مدينة ليبية".