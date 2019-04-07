نواب إيرانيون يعدون مشروع قانون يعتبر الجيش الأميركي منظمة إرهابية

أعلن نواب في البرلمان ال​إيران​ي عن "إعداد مشروع قانون يعتبر ​الجيش الأميركي​ منظمة إرهابية، ردا على نية ​واشنطن​ وضع ​الحرس الثوري الإيراني​ على قائمة ​الإرهاب​".

وأوضح عضو لجنة ​الأمن​ و​السياسة​ الخارجية في ​البرلمان الإيراني​ ​حسين نقوي حسيني​ خلال جلسة للبرلمان أنه "تم إعداد مشروع قانون يعتبر ​القوات​ العسكرية الأميركية والقواعد الأميركية في المنطقة أنها إرهابي"..

ولفت الى أنه "سيجري التصويت على هذا المشروع في حال أدرجت واشنطن الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب".

بدوره هدد النائب علي رضا سليمي خلال كلمته في البرلمان باستهداف إيران للقواعد الأميركية في المنطقة في حال اتخذت واشنطن هذه الخطوة.