عبد اللهيان: أميركا تريد تحرير نسخة أخرى من محاولات زعزعة الاستقرار

أكد المساعد الخاص لرئيس ​مجلس الشورى​ الإيراني ​حسين أمير عبد اللهيان​ بأن "التحشيد العسكري في ​ليبيا​ يجعل أوضاعها أكثر تعقيدًا"، مشيرًا إلى أن "طريق الحل في ليبيا سياسي فقط، ف​أميركا​ تريد تحرير نسخة أخرى من محاولات زعزعة الاستقرار في ​فنزويلا​، بالتزامن مع ليبيا، ولمصلحة ​السعودية​".

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