أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد جعفري أن "إيران سترد بالمثل على أي قرار أميركي يستهدف الحرس الثوري"، مشيراً إلى أن "الجيش الأميركي لن ينعم بالهدوء في المنطقة إذا صنف الحرس الثوري منظمة إرهابية".
وكان ثلاثة مسؤولين أميركيين قد أكدوا لوكالة "رويترز" أنه "من المتوقع أن تصنف الولايات المتحدة فرق الحرس الثوري الإيراني على أنها منظمة إرهابية، ومن المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية الأميركية هذا القرار يوم الاثنين".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد الحرس الثوري الإيراني: إيران سترد بالمثل على أي قرار أميركي يستهدفنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.