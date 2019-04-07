قائد الحرس الثوري الإيراني: إيران سترد بالمثل على أي قرار أميركي يستهدفنا

أعلن قائد الحرس الثوري ال​إيران​ي ​اللواء​ محمد جعفري أن "إيران سترد بالمثل على أي قرار أميركي يستهدف الحرس الثوري"، مشيراً إلى أن "​الجيش الأميركي​ لن ينعم بالهدوء في المنطقة إذا صنف الحرس الثوري منظمة إرهابية".

وكان ثلاثة مسؤولين أميركيين قد أكدوا لوكالة "​رويترز​" أنه "من المتوقع أن تصنف ​الولايات المتحدة​ فرق ​الحرس الثوري الإيراني​ على أنها منظمة إرهابية، ومن المتوقع أن تعلن ​وزارة الخارجية الأميركية​ هذا القرار يوم الاثنين".