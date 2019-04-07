مسيرات في دونيتسك لإحياء الذكرى الخامسة للانفصال عن أوكرانيا

شهدت مدينة دونيتسك مسيرات في الشوارع لإحياء ذكرى إعلانها الحكم الذاتي واستقلالها عن أوكرانيا، تحت مسمى جمهورية دونيتسك الشعبية.
كان نشطاء قد أعلنوا فى نيسان 2014، قيام جمهورية دونيتسك الانفصالية، حيث سيطروا على مبنى بلدية المدينة.
وأكد الزعيم الانفصالي الأوكراني، دنيس بوشيلين آنذاك أن منطقة دونيتسك تطلب من موسكو دراسة ضمها إلى الاتحاد الروسي.
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