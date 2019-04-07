مسيرات في دونيتسك لإحياء الذكرى الخامسة للانفصال عن أوكرانيا

شهدت مدينة ​دونيتسك​ مسيرات في الشوارع لإحياء ذكرى إعلانها الحكم الذاتي واستقلالها عن ​أوكرانيا​، تحت مسمى ​جمهورية دونيتسك الشعبية​.

كان نشطاء قد أعلنوا فى نيسان 2014، قيام جمهورية دونيتسك الانفصالية، حيث سيطروا على مبنى بلدية المدينة.

وأكد الزعيم الانفصالي الأوكراني، دنيس بوشيلين آنذاك أن منطقة دونيتسك تطلب من ​موسكو​ دراسة ضمها إلى الاتحاد الروسي.