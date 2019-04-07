جاويش أوغلو: الضفة الغربية أرض فلسطينية محتلة وتصريحات نتانياهو لن تغير الحقيقة

استنكر وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ "الإعلان الأخير لرئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​ تعهده بضم مستوطنات في ​الضفة الغربية​ إلى إسرائيل حال فوزه في ​الانتخابات​". وفي تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أوضح جاويش أوغلو أن "الضفة الغربية أرض فلسطينية محتلة من قبل إسرائيل انتهاكا للقانون الدولي. التصريحات غير المسؤولة لنتانياهو الهادفة إلى حصد أصوات الناخبين عشية الانتخابات العامة لا يمكنها تغيير هذه الحقيقة ولن تغيرها".

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