بينها 4 حاويات.. ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

استقبلت هيئة ميناء دمياط 4 سفن حاويات و11 سفينة بضائع عامة، بينما غادرت 4 سفن حاويات و11 سفينة بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة بالإضافة إلى 23 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما غادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 3995 طن قمح، وكذلك 1054 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 60961 طنا من البضائع العامة، منها 121 سيارة نقل محملة بـ6684 طن قمح.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 135512 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 35751 طنا، وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 4200 طن يوريا و5215 طن فوسفات و1950 طن رمل و5100 طن علف بنجر و33 طن أرز.